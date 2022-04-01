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В Таджикистане снизились цены на масло, картофель и морковь

CentralAsia (TJ) -  Офис Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане сообщает, что цены на некоторые продукты питания в Таджикистане по сравнению с ценами на начало марта немного снизились.

Согласно ежемесячному отчету этой организации о стоимости продуктов в Таджикистане, опубликованному 30 марта, цены на растительное масло на конец месяца снизились на 2 процента по сравнению с началом месяца.

Цена на картофель и морковь снизилась на 5 процентов, а цена килограмма сахара снизилась на 1 процент. В настоящее время, по этому отчету, средняя цена за килограмм картофеля в Таджикистане составляет 4 сомони (0,31 доллара), килограмм моркови - 2,4 сомони (0,18 доллара). Средняя стоимость одного литра растительного масла составляет 25,6 сомони (2 доллара).

Но несмотря на такой оптимистичный отчет, цены в Таджикистане сейчас намного выше, чем было до марта, например, мука и сахар подорожали на 15-16 процентов. Цены на продукты питания в Таджикистане резко выросли с началом военного вторжения России в Украину, когда против России, одного из основных экономических партнеров Таджикистана, западные страны ввели санкции.

Ослабление российского рубля также привело к обесцениванию сомони, национальной валюты Таджикистана, по отношению к другим иностранным валютам, особенно к доллару. Поскольку большая часть продуктов питания в Таджикистане завозится из-за рубежа, падение курса сомони и укрепление доллара приводят к подорожанию импортных продуктов и товаров.

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