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Подразделения ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали северные окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за ночь они уничтожили до 40 украинских военных, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

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