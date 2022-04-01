Подразделения ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали северные окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за ночь они уничтожили до 40 украинских военных, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.