Подразделения ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 14:59, 01 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали северные окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, за ночь они уничтожили до 40 украинских военных, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.
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