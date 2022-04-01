Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали декларацию о Транскаспийском коридоре

CentralAsia (KZ) - Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад». Об этом говорится на сайте «Грузия-Онлайн».

В декларации отмечается важная роль развития транспортных коридоров и увеличения транзитного потенциала, интеграции «Транскаспийского коридора Восток-Запад» в международную транспортную систему и укрепления сотрудничества сторон.

В документе отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, и внимание было уделено важности завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии.

В декларации также подчеркивается значительная потребность в инфраструктурных инвестициях для повышения качества транспортных операций по этому маршруту.

Между тем, МИИР РК рассказали, что в целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту планируется создание «контейнерного хаба» в специальной экономической зоне «Морпорт Актау».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения