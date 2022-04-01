Узбекистан и КНР обсудили строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Переговоры по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан провели в Ташкенте министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и посол Китая в Узбекистане Цзян Янь, сообщает 31 марта пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

«Отмечена важность реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также продолжения развития мультимодального транспортного коридора по данному направлению совместными усилиями», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в транспортной сфере.

Сообщается, что на переговорах рассмотрели возможность возобновления авиасообщения между Китаем и Узбекистаном. При этом стороны заявили о необходимости учитывать эпидемиологическую ситуацию.