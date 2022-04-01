ООН сообщила о 1232 погибших мирных жителях на Украине

- Азия и мир, политика
- 15:50, 01 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - С 24 февраля по 31 марта на Украине погибли 1232 мирных жителя, еще 1935 пострадали, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди погибших — 250 мужчин, 176 женщин, 18 девочек и 36 мальчиков, пол еще 694 взрослых и 58 детей установить пока не удалось.
Ранения получили 225 мужчин, 167 женщин, 36 девочек и 32 мальчика, пол еще 1394 взрослых и 81 ребенка пока не установлен.
На территории Донецкой и Луганской областей под контролем Украины убиты 338 человек, еще 743 пострадали. В ДНР и ЛНР контролируемой самопровозглашенными «республиками»: насчитывается 66 погибших и 245 раненых. Остальные случаи зафиксированы в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Реальные цифры могут быть значительно выше: ООН проверяет информацию о жертвах из Мариуполя, Волновахи, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Ирпени в Киевской области. Полученные данные будут включены в отчет позже.
Основной причиной смерти или ранения стали обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, сообщили в ООН.