ООН сообщила о 1232 погибших мирных жителях на Украине

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CentralAsia (CA) - С 24 февраля по 31 марта на Украине погибли 1232 мирных жителя, еще 1935 пострадали, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших — 250 мужчин, 176 женщин, 18 девочек и 36 мальчиков, пол еще 694 взрослых и 58 детей установить пока не удалось.

Ранения получили 225 мужчин, 167 женщин, 36 девочек и 32 мальчика, пол еще 1394 взрослых и 81 ребенка пока не установлен.

На территории Донецкой и Луганской областей под контролем Украины убиты 338 человек, еще 743 пострадали. В ДНР и ЛНР контролируемой самопровозглашенными «республиками»: насчитывается 66 погибших и 245 раненых. Остальные случаи зафиксированы в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Реальные цифры могут быть значительно выше: ООН проверяет информацию о жертвах из Мариуполя, Волновахи, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Ирпени в Киевской области. Полученные данные будут включены в отчет позже.

Основной причиной смерти или ранения стали обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, сообщили в ООН.