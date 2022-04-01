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В Кремле допустили отмену оплаты за газ в рублях при «иных условиях»

CentralAsia (CA) -  Россия может отменить решение об приеме оплаты за газ рублями с «недружественными странами» при наступлении других условий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли быть отменено решение об оплате в рублях.

Как пояснил Песков, за уже поставленный газ оплату в рублях Россия не потребует. Он также исключил, что с 1 апреля российская сторона отключит газ из-за отсутствия подтверждения по оплате на новых условиях.

«Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — пояснил Песков.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, расчеты за газ в рублях будут производиться со странами из списка «недружественных». Это связано с тем, что санкции, введенные в отношении России из-за военных действий в Украине, предполагают заморозку российских валютных резервов. Сегодня, 1 апреля, «Газпром» начал отправлять «контрагентам» уведомления о переходе на новую схему оплаты газа в рублях.

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