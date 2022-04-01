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В Белгороде потушили половину из восьми резервуаров, горящих на нефтебазе, - СМИ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Предыстория: Белгородский губернатор сообщил об ударе вертолетов Украины по нефтебазе. Видео

CentralAsia (CA) -  Пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров на нефтебазе в Белгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщали, что огонь охватил 8 резервуаров с топливом.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что пожар пока не ликвидировали, тушение продолжается.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что два вертолета ВС Украины нанесли 2 авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь охватил резервуары с топливом на АО «Белгороднефтепродукт», возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

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