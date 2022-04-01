В Белгороде потушили половину из восьми резервуаров, горящих на нефтебазе, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 16:57, 01 апреля 2022
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Фото: МЧС РФ
CentralAsia (CA) - Пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров на нефтебазе в Белгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщали, что огонь охватил 8 резервуаров с топливом.
В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что пожар пока не ликвидировали, тушение продолжается.
1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что два вертолета ВС Украины нанесли 2 авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь охватил резервуары с топливом на АО «Белгороднефтепродукт», возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
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