Делегации России и Украины начали переговоры по видеосвязи

CentralAsia (CA) - Делегации Украины и России начали переговоры по урегулированию в видеоформате, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский в Telegram.

«Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», - заявил он.

О старте переговоров также сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», - сообщил Подоляк.

29 марта в Стамбуле представители России и Украины встречались в очном формате, открывал переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагалось, что встреча продлится два дня, однако уже после первого дня было заявлено о значительном прогрессе и делегации разъехались.