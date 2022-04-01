Путин перевел расчеты за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

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CentralAsia (CA) - Российские авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из «недружественных государств» в рублях. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Мера также касается оплаты по договорам о покупке, аренде или лизинге вспомогательных силовых установок и авиационных двигателей, заключенным с компаниями, связанными с недружественными странами.

Российские компании будут платить за лизинг в рублях через счета, открытые в российских банках. Средства в рублях будут зачисляться на такие счета в сумме, «эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств».

С конца февраля западные страны ввели ряд санкций против российской авиаотрасли. Евросоюз и США закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. ЕС также прекратил поставки самолетов и запчастей к ним, а Соединенные Штаты запретили обслуживание 173 лайнеров, используемых в России.