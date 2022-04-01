Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 37 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 17700 человек, танков ‒ 625, боевых бронированных машин ‒ 1751, артиллерийских систем – 316, РСЗО - 96, средства ПВО - 54, самолетов – 143, вертолетов – 131, автомобильной техники - 1220, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ/- 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 85. Специальная техника – 24. Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia