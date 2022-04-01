Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 37 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:34, 01 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 17700 человек,
танков ‒ 625,
боевых бронированных машин ‒ 1751,
артиллерийских систем – 316,
РСЗО - 96,
средства ПВО - 54,
самолетов – 143,
вертолетов – 131,
автомобильной техники - 1220,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ/- 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.
Специальная техника – 24.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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