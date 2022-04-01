Рост экономики Узбекистана в этом году составит 4% - ЕБРР

CentralAsia (UZ) - Конфликт в Украине и санкции против России негативно повлияют на экономику как Узбекистана, так и всей Центральной Азии. Об этом говорится в новом исследовании Европейского банка реконструкции и развития.

Сложившуюся ситуацию эксперты назвали «крупнейшим шоком для поставок, как минимум, с 1970-х годов» — времени нефтяного эмбарго Ближнего Востока. Рост цен на продовольствие, нефть, газ и металлы скажется в первую очередь на странах с низким уровнем доходов.

ЕБРР пересмотрел в сторону понижения прогноз экономического роста в Узбекистане. Если в начале 2022 года ожидалось увеличение ВВП на 6%, то сейчас — только на 4%.

Прогноз по центральноазиатскому региону снижен на 1,5% — до отметки в 3,2%. Сильнее всего пострадает Кыргызстан — по расчётам банка, рост его экономики вместо 5% замедлится до 1%. В Таджикистане ожидания по приросту ВВП сократились на половину, до 3%.

Казахстан в 2022 году ждёт рост экономики в 2% — также почти вдвое меньше ранее прогнозируемого. Туркменистан стал единственной страной региона, прогноз по которой изменился в положительную сторону — плюс 6% вместо 5,5%.

Ситуация скажется и на других регионах, где работает ЕБРР. Годовой прирост их суммарного ВВП составит 1,7% — хотя раньше ожидалось 4,2%. Наибольшее сокращение ожидается по региону Восточной Европы.

ВВП Украины в 2022 году сократится на 20% — однако в 2023 году ожидается восстановительный рост. В экономике России, в свою очередь, ожидается падение на 10% в этом году (вместо роста на 3,5%) и нулевой прирост в 2023.

Кроме Туркменистана, в выигрышном положении из стран с проектами ЕБРР оказался только Азербайджан. Прогноз по нему повысили на 1,8% — теперь до уровня в 5%.

По оценкам банка, экономики центральноазиатских республик в первую очередь пострадают от девальвации рубля и валютных ограничений в России. Также на них скажется сокращение воздушного сообщения и переводов от мигрантов (см. прогноз ВБ).

Кроме того, геополитические риски будут давить на их национальные валюты (например, сум с начала года обесценился почти на 7%). Следовательно, привлечение внешних заимствований для них станет дороже.

«Инфляционное давление, и без того исключительно высокое, теперь наверняка ухудшится», — отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик. — «Оно непропорционально скажется на многих странах с низкими доходами, где мы работаем».

Сложившая ситуация отрицательно повлияет на страны Центральной Азии по 5 направлениям:

Вышеупомянутое сокращение денежных переводов от мигрантов приведёт к уменьшению притока инвалюты. По последним данным, на Россию пришлась половина переводов в Узбекистан.

Экономическая неопределённость сужает приток инвестиций. Следовательно, замедлится создание рабочих мест.

Возвращение мигрантов может вызвать напряжённость на рынке труда — в частности, в Узбекистане и Таджикистане. Однако наукоёмкие секторы экономик могут выиграть от миграции россиян, белорусов и украинцев.

Кыргызстан и Таджикистан теряют при росте цен на энергоносители. Однако другие страны — в том числе Узбекистан — выиграют от дорогих нефти, газа, золота и металлов.

Разрывы цепочек поставок сильно повлияют на все страны региона из-за высокой доли России в их импорте. Новым региональным хабом, скорее всего, станет Турция.

Ранее Spot сообщал, что ЕБРР предоставит четырём банкам Узбекистана лимиты на $210 млн.