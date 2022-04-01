В Казахстане подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

CentralAsia (KZ) - Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этом вопросе, заявил первый замруководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.

«Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на её стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций» - сказал Сулейменов в интервью Euractiv.

«Действительно, Казахстан является членом и Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, следовательно, мы являемся членами и экономического, и военного союзов с Россией. Но положения договоров не распространяются на этот конкретный случай (связанный с Украиной - ИФ-К)», - отметил он.

По словам Сулейменова, текущая ситуация создает множество проблем для многих отраслей промышленности Казахстана. «Надеюсь, когда закончится военная фаза, будут расчищены автомобильные и железные дороги. Но нам нужно диверсифицировать наши экспортные маршруты», - отметил он.

«Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не хотим и не рискнем оказаться в одной корзине. И мы хотели бы расширить наше сотрудничество со странами ЕС и ЕС в целом. Мы самая вестернизированная страна в Центральной Азии. У нас много общих ценностей. Во-первых, у нас общий континент, потому что 300 000 квадратных километров Казахстана находится в Европе. Эта часть Казахстана намного больше, чем большинство стран ЕС», - отметил эксперт.

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