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Казахстан пообещал не становиться «инструментом для обхода санкций» против России, - Коммерсант

CentralAsia (KZ) -  Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что страна не станет «инструментом для обхода санкций» против России. Его слова передает «Коммерсант».

По его словам, Казахстан сделает все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от лица или организации, находящейся под санкциями.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — сказал Тимур Сулейменов в интервью изданию Euracitve, которое было опубликовано 29 марта.

«Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от лица или организации, находящейся под санкциями в Казахстане, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев», — добавил он.

22 марта в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Обсуждались вопросы «торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе». 26 марта в Москве заместители глав правительств обсудили вопросы «инвестиционного сотрудничества».

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