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В Узбекистане планируют внедрить систему Tax Free

CentralAsia (UZ) -  В международных аэропортах Узбекистана «Ташкент» и «Самарканд» в качестве пилотного проекта с 1 января 2023 года будет внедрена безналоговая система возмещения НДС «Tax Free», уплаченного иностранными гражданами при приобретении товаров в организациях розничной торговли в Узбекистане.

С таким предложением выступил Минфин страны. По мнению министерства, такое решение позволит увеличить объёмы розничной торговли в 2−3 раза.

Ведомствам до 1 сентября 2023 года поручается изучить эффективность работы tax-free. По результатам анализа они должны разработать предложения по её поэтапному внедрению во всех аэропортах, вокзалах и пунктах таможенного контроля.

К тому времени должна быть разработана программа для обмена информацией между участниками системы tax-free. Также предстоит определить порядок и условия соглашений с компаниями, желающими стать операторами tax-free.

Министерство финансов Узбекистана предлагало внедрить Tax Free ещё с 1 июля 2020 года. Ожидалось, что в аэропортах появятся пункты, где иностранцы смогут предъявить чек и вернуть себе сумму НДС. Деньги планировалось выделять из государственного бюджета. Документ об этом пока не был принят.

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