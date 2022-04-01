Узбекистан занял 67-е место в мировом рейтинге силы паспортов

CentralAsia (UZ) - Паспорт Узбекистана занял 67-е место из 97 в рейтинге силы паспорта, сообщает Passport Index.

Согласно информации, для узбекистанцев действует безвизовый режим в 25 странах мира, с оформлением визы по прибытии можно посетить ещё 42. При этом, посетить 131 страну узбекистанцы могут с оформлением въездной визы в общеустановленном порядке.

Отмечается, что в мировом рейтинге участвует 193 страны — члена ООН и 6 территорий — Китайская республика Тайвань, Макао и Гонконг (САР Китая), Косово, Палестинская территория и Ватикан. Самым сильным стал паспорт граждан ОАЭ, для которых действует безвизовый режим в 113 странах, ещё в 53 странах визу можно получить по прибытии.

Самым слабым паспортом стал паспорт Афганистана — афганцы могут без визы посетить всего четыре страны, ещё в 31 стране визу можно оформить по прилёту.

В регионе СНГ лидером стала Молдавия — 35-е место с показателем 116 стран: 71 — в безвизовом режиме, 45 — с оформлением визы по прибытии. Самый слабый паспорт среди стран содружества у Туркменистана (73-е место; индекс — 60).

Паспорт страны считается тем сильнее, чем выше индекс. При расчёте индекса оценивается мобильность паспортов (показатель включает безвизовый режим, визу по прибытии, eTA и eVisa) и индекс развития человеческого потенциала.

В прошлом году, по версии Henley Passport Index Узбекистан занимал 91-е место с индексом 57. Однако результаты рейтинга носили скорее формальный характер из-за ограничений на передвижение в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.