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В России пройдут Дни культуры Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Обширная культурная программа запланирована к тридцатилетию дипломатических отношений России и Таджикистана. Проведение мероприятий, а также расширение двустороннего сотрудничества в области культуры обсуждалось на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Российский министр заявила о том, что взаимоотношения двух стран в области культуры динамично развиваются, и мероприятия к юбилею дипотношений займут достойное место в культурной афише. Посол из Таджикистана выразил надежду на дальнейшее взаимопроникновение культуры народов двух стран.

В текущем году в Таджикистане запланированы Дни России, в программу которых войдёт серия мероприятий, включая форум, посвящённый межкультурному диалогу двух стран. В форуме примут участие представители культурной сферы России и Таджикистана.

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