В Казахстан за три недели въехали более 60 тысяч россиян

CentralAsia (KZ) - В Пограничной службе КНБ Казахстана сообщили о въехавших на территорию страны россиянах, передает Tengrinews.kz.

Пограничная служба КНБ РК сообщила, что с 24 февраля по 17 марта в Казахстан въехало 60 268 граждан Российской Федерации.

В Погранслужбе также уточнили, что с 1 января по 17 марта 2022 года из страны выехало 697 337 граждан Казахстана. Из них 1957 человек заявили, что уезжают на постоянное место жительства.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сообщил, что в Казахстане находится порядка 100 тысяч граждан России. По его словам, большого наплыва трудовых мигрантов со стороны России не наблюдается.

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