США выделят Украине дополнительную военную помощь на $300 млн

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США предоставят Украине дополнительно 300 млн долларов в качестве военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«В рамках USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициативы о содействии безопасности Украины. — РБК) Минобороны предоставит до $300 млн помощи в области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя», — сказал Кирби.

Уточняется, что в этот пакет помощи войдут ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade, беспилотники Puma, системы противодействия беспилотникам, бронированные многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности, нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика, тактические защищенные системы связи, нестандартные пулеметы, коммерческие услуги по получению спутниковых снимков, медикаменты, полевое оборудование и запчасти.

По данным Пентагона, США выделили Украине уже более $2,3 млрд в качестве военной помощи с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $1,6 млрд после начала российской военной операции.

16 марта Байден подписал бюджет финансирования правительства на текущий финансовый год на сумму $1,5 трлн, в который также заложена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.

Международный валютный фонд и Всемирный банк также утвердили экстренную помощь Украине в размере $1,4 млрд и $723 млн соответственно.

Кроме того, газета The New York Times узнала, что США планируют выделить Украине в 2023 году помощь на «противодействие дезинформации и враждебному влиянию» России в размере $682 млн.