Актер Уилл Смит уйдет из Академии киноискусств после случая на «Оскаре»

CentralAsia (CA) - Актер Уилл Смит, который во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока, ушел из американской Академии кинематографических искусств и наук, пишет издание Variety.

«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — сказал Смит.

Он назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными» и заявил, что примет любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.

«Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом», — добавил актер.

Смит ударил Рока во время объявления победителя премии «Оскар» в номинации лучший документальный фильм. Ведущий пошутил о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн 2». В прошлом году Пинкетт-Смит вынужденно побрилась налысо — она начала терять волосы из-за аутоиммунного заболевания.

После слов комика, актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, а потом, вернувшись на свое место, крикнул ведущему, чтобы тот больше не шутил над его женой. Сам Рок не стал обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом, сообщал телеканал ABC News.