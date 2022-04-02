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Актер Уилл Смит уйдет из Академии киноискусств после случая на «Оскаре»
Продолжение: Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара», которого он ударилПредыстория: Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара». Видео

CentralAsia (CA) -  Актер Уилл Смит, который во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока, ушел из американской Академии кинематографических искусств и наук, пишет издание Variety.

«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — сказал Смит.

Он назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными» и заявил, что примет любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.

«Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом», — добавил актер.

Смит ударил Рока во время объявления победителя премии «Оскар» в номинации лучший документальный фильм. Ведущий пошутил о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн 2». В прошлом году Пинкетт-Смит вынужденно побрилась налысо — она начала терять волосы из-за аутоиммунного заболевания.

После слов комика, актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, а потом, вернувшись на свое место, крикнул ведущему, чтобы тот больше не шутил над его женой. Сам Рок не стал обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом, сообщал телеканал ABC News.

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