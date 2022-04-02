экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане прививку от COVID-19 получили почти 93% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за год после начала массовой вакцинации почти 93% населения привились от COVID-19, сообщает пресс-служба Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья (ССЭБ) РУз.

Всего по республике было запланировано вакцинировать 21 млн человек. В процентном соотношении прививки получили 92,6% населения страны.

Ровно год назад, 1 апреля, в стране стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинация проводится 7 видами вакцин: «Moderna», AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, “Sputnik V”, Pfizer/BioNTech, Sinovac и Sputnik Light.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса
  • Глава промышленности ФРГ заявил об угрозе краха производству Германии
  • В Туркменистане отменяют «коронавирусный» режим в школах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com