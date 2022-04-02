В Узбекистане прививку от COVID-19 получили почти 93% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за год после начала массовой вакцинации почти 93% населения привились от COVID-19, сообщает пресс-служба Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья (ССЭБ) РУз.

Всего по республике было запланировано вакцинировать 21 млн человек. В процентном соотношении прививки получили 92,6% населения страны.

Ровно год назад, 1 апреля, в стране стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинация проводится 7 видами вакцин: «Moderna», AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, “Sputnik V”, Pfizer/BioNTech, Sinovac и Sputnik Light.