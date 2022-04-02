Глава промышленности ФРГ заявил об угрозе краха производству Германии
- Азия и мир, общество
- 12:20, 02 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - В случае введения в Германии газового эмбарго, немецкая промышленность может потерпеть крах, предупредил глава федерального союза промышленности страны.
Отказ от поставок российского газа в Германию приведет к краху немецкой промышленности. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.
«В случае введения газового эмбарго мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал он.
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