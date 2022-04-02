Глава промышленности ФРГ заявил об угрозе краха производству Германии

CentralAsia (CA) - В случае введения в Германии газового эмбарго, немецкая промышленность может потерпеть крах, предупредил глава федерального союза промышленности страны.

Отказ от поставок российского газа в Германию приведет к краху немецкой промышленности. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.

«В случае введения газового эмбарго мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал он.