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Глава промышленности ФРГ заявил об угрозе краха производству Германии

CentralAsia (CA) -  В случае введения в Германии газового эмбарго, немецкая промышленность может потерпеть крах, предупредил глава федерального союза промышленности страны.

Отказ от поставок российского газа в Германию приведет к краху немецкой промышленности. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.

«В случае введения газового эмбарго мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал он.

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