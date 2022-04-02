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США помогут поставить Украине советские танки - СМИ

CentralAsia (CA) -  Вашингтон намерен быть посредником при передаче Украине «сделанных в СССР» танков, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника. Газета отмечает, что это будет первым подобным случаем в текущем конфликте.

Решение принято в ответ на запрос президента Владимира Зеленского, уточняет собеседник издания. Он добавил, что трансфер начнется скоро, однако не сообщил, сколько машин будет отправлено на Украину и из каких стран они поступят.

На прошлой неделе Зеленский обратился к странам-членам НАТО и призвал их отправить на Украину танки и военные самолеты. Президент раскритиковал западные страны за «пинг-понг» в вопросе того, «кто и как должен передать [Украине] самолеты».

В субботу, 2 апреля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США предоставят Украине дополнительно $300 млн в качестве военной помощи.

В этот пакет помощи войдут ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade, беспилотники Puma, системы противодействия беспилотникам, бронированные многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности, нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра, нестандартные пулеметы.

По данным Пентагона, США выделили Украине уже более $2,3 млрд в качестве военной помощи с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена.

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