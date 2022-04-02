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В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая стала первой в мире вакциной такого формата, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — сказано в сообщении.

Препарат формирует иммунитет на слизистой оболочке дыхательного тракта. У пациентов увеличиваются титры антител IgA в крови и носовой слизи и антител IgG, которые нейтрализуют вирус в крови. Также препарат вызывает клеточный иммунный ответ к коронавирусу.

Сейчас препарат разрешено применять только для вакцинации пациентов старше 18 лет.

Назальную вакцину от COVID-19 разработал Центр им. Гамалеи, который создал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Минздрав разрешил ее клинические испытания в октябре прошлого года, в них должны были принять участие 500 добровольцев до 31 декабря 2023 года.

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