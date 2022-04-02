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В США назначили нового главу Центрального командования Пентагона

CentralAsia (CA) -  В США сменился глава Центрального командования (CENTCOM) Пентагона, им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи. Об этом сообщается на сайте командования.

Церемония смены командования состоялась в Тампе, штат Флорида, на ней присутствовал министр обороны США Ллойд Остин. Майкл Курилла ранее командовал XVIII воздушно-десантным корпусом в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, и занимал должность начальника штаба Центрального командования с августа 2018 года по сентябрь 2019 года.

Новый глава CENTCOM будет курировать все военные миссии США в зоне ответственности 21 страны на Ближнем Востоке, в Леванте и Центральной Азии, а также возглавит кампанию 78 стран против ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что в стратегии национальной обороны США на 2022 год говорится об острой угрозе России для США. Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд пояснил, что Пентагон дал Москве такое определение в связи с российской спецоперацией на Украине.

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