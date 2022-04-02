Узбекистан предложил выработать механизм для признания Талибана

CentralAsia (UZ) - Узбекистан предлагает выработать механизмы и критерии для международного признания временного правительства Афганистана, которое сформировано радикальным движением «Талибан». Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе встречи стран-соседей Афганистана в Китае, состоявшейся 30-31 марта.

Как уточнил Умурзаков, признание нынешнего правительства Афганистана «позволит ускорить интеграцию страны в региональное пространство и международное сообщество».

Также узбекистанская сторона подчеркнула свои намерения продолжать сотрудничество со странами региона, странами-партнерами и Афганистаном по всем приоритетным направлениям, включая реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые способны ускорить восстановление экономики и повышение уровня жизни афганского народа.

Во встрече в китайском городе Хуаньшан 30-31 марта, помимо Узбекистана и Китая, также приняли участие делегации России, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркмении. Присутствовала и делегация правительства талибов во главе с министром иностранных дел Амир-Ханом Муттаки.

Стороны пришли к согласию по вопросу необходимости консолидации усилий стран региона по мирному урегулированию афганского кризиса, ускорению создания в стране нового коалиционного правительства на основе широкого представительства всех этнических и политических групп, а также обеспечению прав человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.

Участники встречи акцентировали внимание на важности выполнения правительством талибов обязательств по недопущению деятельности террористических организаций в стране и каких-либо угроз с территории Афганистана соседним государствам, а также других требований международного сообщества.

Тем временем ООН провела в формате видеоконференцсвязи министерскую конференцию по гуманитарным обязательствам в Афганистане. Форум был организован совместно с правительствами Великобритании, Германии и Катара с целью мобилизации донорских средств для финансирования гуманитарной деятельности ООН в Афганистане и привлечения внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в этой стране.

Узбекистан на конференции представлял замминистра иностранных дел Владимир Норов. Он, в частности, выразил опасение, что «в связи с известными событиями в мире» (имеется в виду военная спецоперация РФ на территории Украины) внимание международного сообщества к Афганистану несколько снизилось.

«По сути, афганский вопрос отошел на второй план мировой политики. Этого допускать нельзя. Международное сообщество должно нести ответственность за настоящее и будущее этой страны. Сегодня это государство находится в решающей стадии своего развития. Либо эта страна с помощью мирового сообщества создаст предпосылки для выстраивания основ нормальной экономики и развития, либо она вновь станет убежищем для террористических и экстремистских организаций», — заявил Норов.

Замминистра отметил, что нынешние власти Афганистана активно реагируют на озабоченность международного сообщества и добились некоторых видимых результатов. Каких конкретно — не уточнил.