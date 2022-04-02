В Узбекистане за день уволены 13 руководителей Государственного налогового управления

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 13 начальников ГНУ освобождены от занимаемой должности, в отношении более 40 сотрудников применены дисциплинарные взыскания.

Заседание Коллегии Государственного налогового комитета РУз, в котором при использовании современных средств связи приняли участие все работники системы, прошло в критическом духе, сообщает пресс-служба ГНК.

За допущенные ошибки и недочёты при выполнении поставленных задач по обеспечению налогового администрирования, привлечению дополнительных доходов за счет расширения налоговой базы применены очередные дисциплинарные взыскания к руководителям Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, Государственных налоговых управлений (ГНУ) Кашкадарьинской и Ташкентской областей, Государственных налоговых инспекций (ГНИ) города Кагана и Андижана.

Освобождены от занимаемой должности начальники ГНИ Андижанского, Алатского, Зааминского, Пахтакорского, Фаришского, Учкурганского, Кушрабатского, Ургутского, Джаркурганского, Термезского, Сырдарьинского и Гулистанского районов и города Янгиера.

Также за допущенные ошибки и недостатки при принудительном взыскании налоговой задолженности освобождены от занимаемой должности начальники отделов ГНИ Асакинского, Чиракчинского, Мингбулакского, Ургутского, Мирзаабадского, Сардобинского, Багдадского, Кумкурганского районов и города Джизака.

За серьезные ошибки и недостатки при рассмотрении жалоб в сфере торговли и оказания услуг, поступивших через систему «Налоговый партнер», и осуществлении мероприятий контроля в этом направлении также освобождены от занимаемой должности начальники отделов выездных налоговых проверок ГНИ Нукуса, Джизака и Андижана, Гиждуванского, Чиракчинского, Карманского, Папского, Ургутского и Бекабадского районов.