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В Узбекистане увеличилось количество зараженных коронавриусом
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за минувшие сутки, 1 апреля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, достигло 237 828.

За сутки выявлено 41 новых случаев, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения РУз.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.

За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 27 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 645 (+27), показатель выздоровления - 99%.

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