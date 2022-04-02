В Узбекистане увеличилось количество зараженных коронавриусом

- Узбекистан, общество
- 15:14, 02 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за минувшие сутки, 1 апреля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, достигло 237 828.
За сутки выявлено 41 новых случаев, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения РУз.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.
За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 27 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 645 (+27), показатель выздоровления - 99%.
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