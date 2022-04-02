Узбекистан построил на юге Кыргызстана школу стоимостью в $3,5 млн

CentralAsia (UZ) - В селе Маргун Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана состоялось открытие школы на 330 мест, построенной за девять месяцев на средства Узбекистана.

На строительство учебного заведения власти Узбекистана выделили 3,5 млн долларов, сообщили местные СМИ.

В церемонии открытия школы посредством видеоконференцсвязи приняли участие глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

«Развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами является результатом наших давних исторических уз братства, дружбы и добрососедства. Баткенская область граничит с Ферганской областью Республики Узбекистан, и мы выступаем за расширение и увеличение сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Хочу поблагодарить руководство Республики Узбекистан за помощь в строительстве данного общеобразовательного учреждения в Баткенской области. Сегодняшнее событие является доказательством того, что наши братские узы лишь крепнут и развиваются», - сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь, премьер-министр Узбекистана заявил, что посредством подобных мероприятий дружба между двумя братскими народами лишь укрепляется и пожелал Кыргызстану мира и процветания.