В Казахстане задержан генеральный директор АО «Севкавкаэнерго»

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CentralAsia (KZ) - 1 апреля задержали генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», передает пресс-служба Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"01 апреля в порядке статьи 128 УПК РК сотрудниками ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства ДП СКО", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.

20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая дымовая труба. Во время происшествия пропала машинист-проходчик. 38-летнюю сотрудницу предприятия искали больше суток. Ее обнаружили под завалами 22 марта. В тот же день директора ТОО "ТЭЦ-2" и главного инженера предприятия задержали и поместили в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска.

После происшествия на ТЭЦ-2 сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию уголовного дела по статье 254 УК Казахстана "Недобросовестное отношение к обязанностям".

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