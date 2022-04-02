Турция готова помочь в эвакуации людей из Мариуполя по морю - глава Минобороны Турции

- Азия и мир, общество
- 18:06, 02 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Турция готова оказать помощь в эвакуации мирных жителей и раненых людей из Мариуполя морским путем. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает Sol Haber.
«Мы можем оказать корабельную поддержку в эвакуации мирных жителей и раненых с моря в Мариуполе», — сказал он. Для организации эвакуации Турция готова выделить суда, добавил Акар.
Турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины, пишет Anadolu, Так, российского военного атташе пригласили в Минобороны Турции и довели до его сведения данную информацию.
Инициатива также была передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. «Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — добавил Акар.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал свою помощь в организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидеров Владимиром Зеленским в Турции. Последний раз он выступил с такой инициативой 1 апреля.