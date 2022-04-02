В Турции из депортационного лагеря освободили туркменского активиста

CentralAsia (TM) - 31 марта в турецком городе Измир суд постановил освободить из депортационного лагеря туркменского активиста Вепа Оразмухаммедова, сообщает правозащитная организация Туркменский Хельсинкский Фонд.

Оразмухаммедова задержали в городе Конья в октябре 2021 года по требованию Интерпола по коду № 87. Этот запрос в Интерпол направили власти Туркменистана. Правозащитники уверены, что недовольство туркменской стороны вызвали участие активиста в оппозиционных чатах и видеовстречах, транслировавшихся через YouTube.

Ранее Ашхабад уже использовал каналы Интерпола для преследования ряда других мирных политических активистов, напоминает ТХФ.

Родные Оразмухаммедова, проживающие в Туркменистане, неоднократно получали угрозы от сотрудников спецслужб, которые требовали убедить Вепа прекратить свою активистскую деятельность.

18 марта активиста перевели из Конья в депортационный лагерь Измира. В решении суда отмечено, что если власти Турции за 4 месяца и 20 дней, которые мужчина провел в заключении, не нашли оснований для его депортации, то первоначальное решение об административном надзоре Управления миграционных служб должно быть отменено.

Вепа Оразмухаммедов с 2019 года, не скрывая свою личность, записывал видеоролики, рассказывая о проблемах туркменских граждан.