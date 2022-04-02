Чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе - Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Чеченские военнослужащие начали штурм завода в Мариуполе, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — сообщил Кадыров.

По его словам, «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение».

О каком именно заводе идет речь, глава Чечни не уточнил.