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Чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе - Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) -  Чеченские военнослужащие начали штурм завода в Мариуполе, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — сообщил Кадыров.

По его словам, «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение».

О каком именно заводе идет речь, глава Чечни не уточнил.

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