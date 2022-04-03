Литва первой в Евросоюзе отказалась от российского газа

CentralAsia (CA) - Литва с апреля полностью отказалась от поставок российского природного газа, сообщает Минэнерго страны.

Ведомство приводит данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт·ч.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это решение «поворотным моментом»: «Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений».

Ведомство заявило, что, поскольку Литва больше не является заказчиком российского газа, требование платить за него в рублях «теряет смысл». По данным Минэнерго, в «Газпроме» в ответ заявили, что компания больше не намерена импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение.

У Amber Grid до 2025 года был заключен договор с «Газпромом» на транзит газа в Калининградскую область до 2025 года по формуле «транспортируй или плати» (ship or pay).

В литовском министерстве сообщили, что страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал, через который Литва получает голубое топливо морем. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните предупреждала, что терминала не хватит для обеспечения топливом всех стран Балтии.

22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус говорил, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отмечал он.

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о расчетах в рублях за поставки природного газа в страны, которые власти считают «недружественными» (в перечень попали все страны ЕС). Согласно документу, компании из западных стран должны открыть счета в российских банках. Новые правила продажи начали действовать с 1 апреля.

Страны G7 и Евросоюза 29 марта заявили, что не будут оплачивать газ рублями, также об этом объявили отдельные компании, в том числе литовский поставщик Ignitus и итальянская Eni. В Кремле после этого предупредили, что Россия не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ в страны Европы бесплатно.

При этом французский министр экологического перехода Барбара Помпили заявила 1 апреля, что возможность платить за газ в евро сохранилась. Страны, покупающие газ у России, проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

Западные страны начали серьезно рассматривать идею отказа от российского газа после начала российской военной операции на Украине. В ЕС ожидают, что этого можно добиться в течение двух лет.