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В Британии тысячи людей вышли на акции протеста из-за роста цен на электричество

CentralAsia (CA) -  Тысячи жителей Великобритании в субботу вышли на акции протеста против роста цен на энергоресурсы, пишет The Guardian. В пятницу власти увеличили ценовой порог на газ и электричество на 54%. Точное число участников акций газета не приводит.

Протесты прошли в Кардиффе, Бирмингеме, других городах. В Лондоне демонстрация прошла вблизи Даунинг-стрит. На митинге выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Нам нужны действия от правительства сейчас — ценовой порог на счета за газ и электричество, а также национализация энергетических компаний, чтобы еще несколько тысяч человек не оказались за чертой бедности», — написал Корбин в Twitter, прикрепив к посту фото с акции.

Теневой министр транспорта Луиза Хей заявила, что лейбористы предложат законодательные механизмы регулирования цен, если нефтегазовые компании по итогам запланированной встречи с представителями партии не согласятся снизить цены самостоятельно.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил Sky News, что правительство не может «свести к нулю влияние мировых рынков и мирового давления» на энергетику, но будет оказывать населению посильную поддержку.

Как отмечает The Guardian, рост цен связан с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов, а также военными действиями на Украине, из-за которых некоторые страны, включая Великобританию, ограничивают импорт российских нефти и газа. После начала российской военной операции британская BP объявила о продаже доли в «Роснефти» и прекращении закупок нефти и газа из России. Об отказе от российской нефти сообщила британско-нидерландская Shell.

Цены на электроэнергию и газ в королевстве увеличиваются на фоне рекордного роста инфляции: по данным Национальной статистической службы, индекс потребительских цен в феврале вырос на 6,2%.

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