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За сутки в Узбекистане выявлено 25 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 2 апреля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 237 853. Выявлено 25 новых случаев, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.

За минувшие сутки 2 апреля 2022 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 29 пациентов, из них:

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 674, показатель выздоровления - 99%.

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