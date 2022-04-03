В Москве открыли «Шатер Рамадана»

CentralAsia (CA) - Мусульмане России открыли первый стол ифтара на 500 человек в Москве.

Как сообщило Духовное управление мусульман Москвы, палаточный ифтарный стол открыт напротив мечети на Парке победы в Москве.

За первым столом ифтара в Москве собрались Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, советник по религиозным делам посольства Турции в России Омер Фарук Савуран и другие официальные лица.

По данным духовного ведомства, со 2 апреля по 3 мая 2022 года (в месяц Рамадан по мусульманскому календарю) в Москве пройдет 16-й «Шатер Рамадана» с участием более 10 стран, в их числе ОАЭ, Турция, Катар, Иран, а также страны СНГ.

В рамках проекта ожидаются визиты официальных представителей всех религий России, представителей Аппарата Президента, членов Совета Федерации и Государственной Думы, представителей Правительства Москвы, а также ученых, деятелей искусств, бизнесменов и спортсменов.

Проект «Шатер Рамадана» включает в себя проведение благотворительных ифтаров (разговления) на протяжении всего месяца Рамадан. За этот период шатер, размером 800 кв.м., смогут посетить более 45 000 тыс. человек. Так как шатер ежедневно может принимать только до 350 гостей, на улице будет организована прямая трансляция культурной программы на уличный экран, а также будут установлены дополнительные точки выдачи ифтар-наборов около мечети.

В этом году на прилегающей к шатру территории планируется работа спортивной площадки, где будет проводиться ежедневный челлендж #РамаданСпорт – на максимальный результат на турниках и брусьях. 23 апреля у шатра будут работать детские аттракционы. Партнерами этой акции стали филиал ГБУ города Москвы «МЦ «Галактика». 24 апреля планируется проведение первого открытого шахматного турнира для взрослых и детей. А 3 мая в шатре пройдет ежегодная городская Олимпиада для взрослых и детей с участием местных религиозных общин мусульман города Москвы.