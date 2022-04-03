Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие при просьбе США

CentralAsia (CA) - Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия, заявил вице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны республики Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Об этом передает издание Spiegel.

«Если бы американцы попросили нас разместить американское ядерное оружие в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно усилило бы сдерживание Москвы», — сказал Качиньский.

Он отметил, что пока этот вопрос не затрагивался. По его мнению, инициатива должна исходить от американцев.

Вице-премьер также призвал к открытию нового командного центра НАТО в Польше, например такого, как в Брюнсюме (Нидерланды), откуда планируются и ведутся совместные операции Североатлантического альянса. «Это было бы четким сигналом для Москвы», — заявил Качиньский.

Через три дня после начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин приказал привести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. 28 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил, что приказ выполнен.

В ноябре 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если оно будет развернуто в Польше. «Они перевезут в Польшу. Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. <…> Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении», — сказал он.

В конце февраля 2022 года Лукашенко пообещал не размещать ядерное оружие, если народ Белоруссии не будут «душить».

Единственной страной в Евросоюзе, которая обладает ядерным оружием, является Франция. Она может применять его либо с атомных подводных лодок (баллистические ракеты SNLE), либо с самолетов Rafale, оснащенных ASMPA (ракету класса «воздух — земля» средней дальности). Ядерное оружие есть также у Британии, которая вышла из ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что размещение американского ядерного оружия на территории европейских стран неприемлемо и идет вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. «Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО», — сказал он.