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В Баку прогремел взрыв в ночном клубе: один погибший, 37 пострадавших

CentralAsia (CA) -  Взрыв прогремел в ночном клубе LocationBaku в центре столицы Азербайджана. Есть погибшие и раненые, передает в ночь на 3 апреля haqqin.az.

По данным портала, заведение открылось две недели назад.

«Согласно первичной версии, взрыв произошел в результате утечки газа. На месте работают сотрудники МВД. Ведется расследование. Количество погибших и раненых уточняется», - сообщил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

В Минздраве уточнили, что на каретах скорой помощи в больницы Баку доставлены 24 раненых - 13 мужчин и 11 женщин. Большая часть из них с ожоговыми поражениями.

По предварительным данным, в результате взрыва в ночном клубе погибло три человека.

На место происшествия прибыли глава города Эльдар Азизов и замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.

В настоящее время на месте работают сотрудники МВД и МЧС.

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