Выращивание мака запретили на всей территории Афганистана

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» ввело запрет на выращивание мака по всей территории страны. Соответствующие распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, передает Reuters.

В приказе лидера движения, которое представило в воскресенье, 3 апреля, говорится о том, что «все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака». Уточняется, что нарушивших данное указание будут судить по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет уничтожен.

В указе также отмечается, что под запрет попадает №использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков», а также содержащих наркотические вещества алкоголя и таблеток. Запрещены и все имеющиеся на территории страны предприятия по производству наркотиков.

«Исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев», - говорится в постановлении.

Ранее «Талибан» запретил мужчинам в Афганистане брить бороды, а женщинам заниматься спортом, если видны лица и фигуры. Незадолго до этого талибы запретили СМИ освещать протесты в стране.