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Премьер Пакистана распустил кабинет министров и парламент
Имран Хан
Имран Хан

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье, 3 апреля, распустил кабинет министров страны, но сам продолжит исполнять свои обязанности. Об этом в Твитере сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб.

«Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен», - написал глава ведомства в своем Twitter.

Ранее Фаррух Хабиб заявил, что новые парламентские выборы могут состояться в Пакистане в течение 90 дней. Такие заявления прозвучали после того, как премьер-министр посоветовал президенту Арифу Алви распустить парламент. Как сообщается, это предложение глава государства принял.

Все это произошло после того, как оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия премьер-министр, который пришел к власти в 2018 году. Его обвинил в неспособности улучшить экономическую ситуацию в Пакистане, а также в коррупции.

Вице-спикер парламента страны Касим Сури заявил, что проведение голосования за вотум недоверия противоречило бы конституции страны, а потому не может быть проведено, а оппозиция заявила, что отказывается покидать парламент, организовав сидячую забастовку.

«Правительство нарушило Конституцию, не разрешив проголосовать за вотум недоверия. Объединенная оппозиция не покидает парламент», - заявил лидер оппозиционной Пакистанской народной партии Билвал Бхутто Зардари.

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