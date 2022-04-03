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Папа Франциск резко осудил происходящее на Украине

CentralAsia (CA) -  Папа римский Франциск не исключает своей поездки в Киев. Об этом по дороге на Мальту он сообщил журналистам, передает Euronews.

На вопрос одного из них о том, планирует ли он визит в украинскую столицу, понтифик ответил: «Да, такое предложение рассматривается».

Ранее сообщалось, что Франциск получал письма с приглашениями в Киев, в том числе от мэра Виталия Кличко. Кроме того, в РПЦ сообщили, что ведется подготовка встречи папы с патриархом Кириллом.

После прибытия на Мальту, понтифик впервые в резкой форме осудил военные действия на Украине, не упоминая при этом имен и стран. В частности, он сказал:

«В очередной раз некий правитель, к сожалению, увязший в анахроничных претензиях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе», - цитирует издание Франциска.

Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине, осуждал происходящее там, призывал к дипломатическому урегулированию, а также выражал поддержку беженцам.

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