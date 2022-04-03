На востоке Китая обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса
- Азия и мир, общество
- 21:41, 03 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - На востоке Китая обнаружили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса — BA.1.1. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Новый подвариант омикрона был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели его секвенирование. В различных базах данных не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса.
Выявленный подвариант будут анализировать и сравнивать с другими мутациями. Как отметили в центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружена новая мутация омикрон-штамма. По состоянию на 22 марта на территории островного государства выявлено 637 случаев нового варианта омикрона XE.
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