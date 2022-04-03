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На востоке Китая обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) -  На востоке Китая обнаружили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса — BA.1.1. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Новый подвариант омикрона был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели его секвенирование. В различных базах данных не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса.

Выявленный подвариант будут анализировать и сравнивать с другими мутациями. Как отметили в центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружена новая мутация омикрон-штамма. По состоянию на 22 марта на территории островного государства выявлено 637 случаев нового варианта омикрона XE.

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