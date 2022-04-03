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Узбекистан и Таджикистан провели очередную встречу по демаркации границы

CentralAsia (TJ) -  Очередную встречу по демаркации границы провели уполномоченные рабочие группы Узбекистана и Таджикистана, 2 апреля сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В ходе встречи обсуждены демаркационные работы и подготовлены взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что переговоры демаркационные группы вели с 28 марта по 2 апреля в таджикском городе Бохтар в 100 км к югу от Душанбе, в долине реки Вахш.

Подчеркивается, что встреча демаркационных групп Узбекистана и Таджикистана прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.

Последнее совещание по демаркации узбекско-таджикской границы проходило в феврале 2022 года на территории Узбекистана. Тогда сообщалось, что демаркационные группы осматривали участки границы.

Ранее глава государственного комитета по землеустройству Таджикистана Ориф Ходжазода заявлял, что Узбекистан и Таджикистана согласовали 1 319 км из 1 326-километровой совместной границы.

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