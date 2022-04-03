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В Германии мужчина сделал почти 90 прививок от коронавируса и был задержан полицией

CentralAsia (CA) -  Житель Германии за несколько месяцев почти 90 раз привился от коронавируса, чтобы позже продать сертификаты вакцинации, и был задержан полицией. Об этом сообщает Associated Press.

60-летний мужчина из Магдебурга в течение нескольких месяцев получил до 90 прививок от COVID-19 в центрах вакцинации федеральной земли Саксония. Немца удалось задержать в медицинском пункте города Айленбург — ради очередной дозы препарата он пришел в одно и то же место два дня подряд.

Полиция конфисковала у мужчины несколько бланков прививочных карт (он приходил на каждую вакцинацию с новыми документами) и возбудила уголовное дело: в настоящее время начато расследование. Отмечается, что многочисленная иммунизация могла быть связана с продажей сертификатов вакцинации противникам прививок.

Ранее в декабре 2021 года житель итальянского города Биелла придумал уловку, чтобы получить сертификат и избежать вакцинации от COVID-19: мужчина купил силиконовый протез и попытался выдать его за свою руку, однако обмануть медиков ему не удалось.

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