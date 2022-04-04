Происхождение аварцев, мигрировавших из Монголии, раскрыто с помощью древней ДНК

CentralAsia (MNG) - Данные ДНК подтверждают, что авары (часть нирун-монголов) путешествовали из Монголии в Венгрию в течение одного или двух десятилетий.

Авары, таинственные воины-всадники, которые помогли ускорить конец Римской империи, господствовали на равнинах между Веной и Белградом в Сербии более 2 столетий. Потом они бесследно исчезли. С тех пор ученые ищут их происхождение. Теперь археологические и генетические данные показывают, что авары были мигрантами из Монголии, и до того момента их миграция была самым быстрым дальним перемещением в истории человечества.

В 560-х годах авары основали империю, просуществовавшую более 200 лет, с центром в Карпатском бассейне. Несмотря на многочисленные научные споры, их первоначальная родина и происхождение остаются неясными. В первую очередь они известны из исторических источников их врагов, византийцев, которые задавались вопросом о происхождении грозных аварских воинов после их внезапного появления в Европе. Пришли ли они из жужаньской империи в монгольских степях (только что разрушенных тюрками) или следует верить тюркам, которые яростно оспаривали столь престижное наследство?

У аварцев не было письменных источников. Погребальный инвентарь и исторические отчеты предполагают, что они доминировали на равнинах современной Венгрии вскоре после прибытия в Европу около 1500 лет назад. Они хоронили свою элиту в массивных курганах, окруженных оружием и прекрасно украшенными золотыми и серебряными сосудами. Их часто хоронили вместе с лошадьми и снаряжением для верховой езды. (Самые ранние стремена в Европе взяты из аварских могил.)

Именно эти тщательно продуманные захоронения дали ключ к разгадке происхождения аварцев. Международная группа исследователей извлекла древнюю ДНК из скелетов десятков высокопоставленных мужчин и женщин, захороненных в 27 местах на территории современной Венгрии. Сравнив эту ДНК с существующими данными о древней ДНК, команда обнаружила, что наиболее близкие совпадения происходят из могил шестого века на территории современной Монголии, сообщают они в Cell.

«Генетически элита аварцев имеет очень, очень восточный профиль», — говорит Чунгвон Чжон, соавтор и генетик из Сеульского национального университета.

Первые аварские захоронения были почти идентичны захоронению человека, похороненного всего несколькими десятилетиями ранее в восточной Монголии, что свидетельствует о том, что первые аварцы в Европе, вероятно, сами совершили путешествие почти на 7000 километров. Вероятно, они извлекли выгоду из своего кочевого образа жизни, торговых сетей, простирающихся по обширной степи, и мастерства верховой езды, чтобы быстро перемещаться по лугам Евразии. «ДНК настолько близка, что должна быть в пределах одного поколения или меньше», — говорит Чон.

Эти генетические данные подтверждают два исторических описания происхождения аварцев. В одном китайском источнике шестого века описывается загадочный степной народ под названием жужань, одна из многих кочевых групп, занимавшихся верховой ездой, которые выдвинулись из монгольских степей, чтобы напасть на их северные границы. Сообщается, что пастбищная империя жужаней была побеждена соперничающими кочевниками в 552 году н. э.

Через континент и всего через 15 лет дипломаты из Византии, восточных остатков некогда могущественной Римской империи, сообщили о прибытии новой группы с востока на берега Каспийского моря. Пришельцы называли себя аварами и утверждали, что они связаны с далеким народом, известным как жужани. Но была ли история их происхождения правдой или это просто хвастовство?

Новые генетические данные, похоже, дают ответ на этот вопрос, говорит Вальтер Поль, историк из Венского университета. «У нас есть очень четкое указание на то, что они, должно быть, пришли из ядра Империи Жужань. Они были соседями китайцев».

Прибыв на окраину Римской империи, авары двинулись в Центральную Европу, завоевав равнины вдоль реки Дунай между современной Веной и Белградом и даже осадив Константинополь, ныне Стамбул, в 623 г. н.э. Они потерпели окончательное поражение. Карлом Великим — королем, чья большая и лучшая армия разрушила их столицу и в конечном итоге впервые за столетия объединила большую часть Европы — в конце 700-х годов.

Жужани, жуаньжуани, жуань-жуани, жоужани, нируны (монг. нирун, кит. упр. 柔然, пиньинь róurán, палл. жоужань) — древнемонгольское племя, основавшее Жужаньский каганат (330—555).

Жужани упоминаются в китайских источниках под различными названиями. В «Вэй-шу» они выступают под именем жуаньжуань, в «Сун-шу» и «Лян-шу» — жуйжуй, в «Суй-шу» — жужу.

Этноним жужань учёные реконструируют как нирун (от древнего чтения иероглифов жоу жань — ниу ниан). Монгольский термин «нирун» переводится как «хребет», «крестец».

Жужани представляли собой одно из монголоязычных племён группы дунху. В составе дунху исследователями были выделены следующие основные племена: ухуань, сяньби, цифу, туфа, шивэй, кумоси, кидань, туюйхунь и жуаньжуань.

С жужанями связано происхождение древнего монгольского рода чонос. Считается, что этот род ведёт своё происхождение от кагана жужаней Чоуну. Представители рода чонос (чино, буртэ-чино) являются потомками жужаней, переселившихся на территорию Эргунэ-куна, прародины монголов. Род чино (нукуз) был основным в составе дарлекинов. Крону родословного древа, образовавшегося от рода чино, составляют нирунские роды и племена. Дарлекины и нируны представляли собой два ответвления коренных монголов, известных в литературе как хамаг-монголы.

Чтобы узнать больше о структуре аварского общества, исследователи сравнили аварские могилы из разных периодов времени, мест и социальных слоев. И их могилы, и их гены предполагают, что верхушка аварского общества была сплоченной группой. ДНК из захоронений элиты в начале 700-х годов по-прежнему демонстрировала восточноазиатские черты, предполагая, что элита не смешивалась с местным европейским населением. В то же время менее богато украшенные захоронения, расположенные дальше от центра королевства, свидетельствуют о более смешанном происхождении.

«Неэлита, вероятно, смешалась с местным населением, — говорит Гвидо Гнекки-Русконе, популяционный генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка, — но кажется, что элита осталась однородной».

Генетические данные также свидетельствуют о том, что группа, переехавшая из Монголии в Венгрию, была намного больше, чем предполагали исследователи. Если бы захватчики были всего лишь крошечной группой воинов и их жен, их потомки продемонстрировали бы сильные генетические сигналы инбридинга через 2 столетия. Но таких сигналов нет, даже несмотря на то, что большинство останков, изученных в могилах элиты, имеют сильную восточноазиатскую подпись. Это говорит о том, что население составляло десятки тысяч человек, говорит Поль, или что все больше мигрантов с их родины продолжали присоединяться к аварам в Европе в течение десятилетий после их первых завоеваний.

Археологи говорят, что междисциплинарное исследование является долгожданным отходом от исследований, которые узко рассматривают генетические данные, чтобы делать опрометчивые заявления о прошлых миграциях. «Они пытаются изучить более тонкие социальные проблемы и временные рамки, и это то направление, в котором мы должны двигаться», — говорит Брайан Миллер, археолог из Мичиганского университета в Анн-Арборе. «Это та бумага, которой должна быть статья по геномике».

Остается неясным, что произошло после поражения авар от рук Карла Великого. Их генетическая подпись вскоре почти сошла на нет в регионах, которыми они когда-то правили, говорит Гнекки-Русконе. «Что-то случилось, но мы не знаем, что — они шевелятся? Они просто перегружены местным населением? Это одна из вещей, которые мы хотим выяснить».

Эти захватывающие результаты показывают, насколько велик потенциал беспрецедентного сотрудничества между генетиками, археологами, историками и антропологами для исследования «периода миграции» в первом тысячелетии нашей эры.

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