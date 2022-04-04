Индийская художница Рену Кумар открыла свою выставку в галерее Занабазар в Улан-Баторе. Фото

CentralAsia (MNG) - Индийская художница Рену Кумар открыла свою выставку в галерее Занабазар. Она рисует с 2016 года и сегодня демонстрирует свое искусство монголам через свою выставку.

- В первую очередь поздравляем с открытием художественной выставки.

- Спасибо, что пригласили меня на Gogo.mn

- Каким искусством вы занимаетесь?

- Сначала я была склонена к экспрессионизму. Итак, я создала несколько сборников серий, таких как «Появление», «Моменты, остановленные во времени». Я также создала серию под названием «Прогулка по временам года», так как я жила в разных странах и видела времена года на собственном опыте, это выражение пришло на холст.

Позже я перешела к абстрактному искусству. Меня также вдохновляет моя музыка, и я считаю, что искусство и музыка — союзники. Комбинация музыкальных нот на нотном листе оркеструет музыкальное произведение, так же как и поток или движение цветов на холсте или бумаге для создания шедевра. Серия My Symphony — это абстрактная серия, вдохновленная музыкой. Затем еще одна абстрактная серия — это серия Энергии, которая представляет собой внутреннюю энергию, выходящую на холст, бумагу.

- Какой посыл вы стремитесь донести до людей через свою выставку?

- Искусство помогает выразить свои внутренние переживания, в каком бы жанре искусства вы ни работали, будь то абстракционизм, экспрессионизм, импрессионизм или даже кубизм. Но здесь, на этой конкретной выставке, я хочу передать, что жизненный опыт влияет на каждого человека; они для нас как учителя. Человек многому учится на разных этапах жизни. Я попыталась показать то же самое с помощью этой небольшой инсталляции под названием «прохождение через круги».

Этапы от рождения до детства, когда человек беззаботен, но все же многому учится, на самом деле я бы сказал, что детство — это основа характера человека. Затем душа движется к юности, где есть чему поучиться, и в основном человек учится, я думаю, на ошибках. Затем взрослый капюшон — это скорее этап ответственности. И, наконец, старость — это фаза ретроспективы и искупления, если это возможно. Эта установка будет постоянно установлена в Занабазаре.

- Где вы выставлялись раньше?

- Я участвовала во многих групповых и персональных выставках в Абу-Даби и Дубае. В частности, я хотела бы отметить здесь международную художественную выставку, которая проводится каждый год в Дубае, World Art Dubai, где я участвовала в 2019 году.

- Как давно вы в Монголии и что здесь делаете?

- Я живу здесь с последних семи месяцев. Что ж, меня вдохновляет монгольская природная красота, и я обязательно нарисую ее в ближайшем будущем. Другое дело, что я хотела бы сотрудничать с компаниями по производству кашемировой шерсти в своих работах. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью через ваш канал, я хотела бы пригласить все большие и малые компании по производству кашемировой шерсти, если они могут каким-то образом сотрудничать, чтобы создать некоторые из моих работ на ткани, шерсти или шелке. Я хотела бы показать некоторые из шалей и шарфов, которые были изготовлены одной из известных индийских компаний, производящих изделия из тонкой шерсти, шелка и пашмины. Пашмина — редкая шерсть, которую можно найти только в предгорьях Гималаев.

- Вы видели работы других монгольских художников? Если да, то назовите своего любимого исполнителя.

- Да, я слежу за несколькими монгольскими художниками в Instagram. Такие художники, как Badam_Otgoo, который изображает монгольскую культуру, и монгольская природа, художники, связанные с кочевым искусством, и, конечно же, я подписан на Занабазар в Instagram. Я хотела бы поблагодарить их за предоставленную мне возможность представить здесь свои художественные работы.

- Спасибо. Желаю творческих успехов

- С удовольствием и, пожалуйста, наслаждайтесь моим искусством.

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