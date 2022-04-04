Горожане теперь могут сообщать о препятствиях, влияющих на безопасность, и следить за принимаемыми мерами

CentralAsia (MNG) - В соответствии с поручением губернатора столицы, мэра Улан-Батора Д.Сумъяабазар активизируется работа по обеспечению здоровой и безопасной среды обитания граждан, решаются проблемы, препятствующие ходьбе и вождению автомобиля.

Д.Сумъяабазар

Горожане теперь могут сообщать о заборах, гаражах, контейнерах и т. д., которые мешают ходить и ездить, через мобильное приложение Check my service - («Проверь мою услугу»), колл-центр 1800-1200 или администрацию хороо.

Мобильное приложение Check my service можно загрузить, отсканировав QR-код ниже. Для отправки отчета требуется фотография с высоким разрешением и отмеченное место. Кроме того, также доступна функция мониторинга мер, принятых для решения отправленного вами сообщения.

Губернатор объявил 2022 год «Годом гражданина». Поэтому усилия горожан также являются неотъемлемой частью создания комфортной и безопасной среды в городе.

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