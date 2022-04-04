В Улан-Баторе состоялась консультативная встреча по профессиональному образованию и рынку труда

CentralAsia (MNG) - На рынке труда Монголии начал наблюдаться дисбаланс. Из-за неспособности удовлетворить потребности рынка в некоторых секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан осветил ситуацию на консультативной встрече, организованной по теме «Профессиональное образование и сотрудничество работодателей».

В настоящее время для подготовки новых выпускников, получивших профессиональное образование, требуется около 2,5-3 лет, что требует около 5-8 миллионов тугриков ($1682 - 2692) финансирования со стороны работодателей. Поскольку профессиональное образование и обучение в его нынешнем состоянии не в состоянии должным образом подготовить учащихся, необходимо создать механизм сотрудничества между частными организациями, работодателями и учебными заведениями. В дальнейшем система профессионального образования будет развиваться на основе государственно-частного партнерства, отметил министр.

На заседании депутат Х.Ганхуяг внес на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Закон о профессиональном образовании и обучении. Во время своего выступления он сказал: «Только около 30 процентов выпускников профессионально-технических училищ устраиваются на работу по своей профессии. Законопроект направлен на создание системы, основанной на потребностях рынка труда, и определяет, как государство будет сотрудничать с частными лицами».

За счет глубокой переработки 60 процентов кашемира Монголия может получить объем продаж около 670 миллионов долларов США. Однако для этого потребуется 3600 специалистов. Это свидетельствует о важности государственно-частного партнерства в подготовке востребованных специалистов, подчеркнул президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О.Амартувшин. Одним из возможных путей ее достижения является пример Германии с дуальной системой профессионального образования и обучения.

Во время мероприятия руководитель программы GIZ Беата Диппмар подчеркнула важную роль палат в системе профессионального образования в Германии. Например, они отвечают за консультирование организаций, определение содержания обучения и оценок, мониторинг обучения, проводимого в организациях, и подключение организаций.

В консультативной встрече приняли участие более 170 участников как очно, так и онлайн. В настоящее время в 76 центрах профессионального образования и обучения страны по 185 профессиям обучается 42 594 студента.

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