Гуманитарный кризис в Афганистане: Глава ООН заявил, что 9 млн человек грозит голод

CentralAsia (CA) - Поскольку гуманитарный кризис в Афганистане продолжает затрагивать все больше и больше афганцев, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что 9 млн человек в разоренной войной стране грозит голод, передает Кhaama.

Афганистан переживает наихудшую гуманитарную ситуацию за последние десятилетия: иностранная помощь прекратилась, банковская и финансовая система парализована, почти 20 млн человек не имеют работы, а цены на продукты питания и топливо выросли вдвое.

Гутерриш признал, что гуманитарная ситуация в Афганистане в последние месяцы тревожно ухудшилась, а экономика Афганистана фактически рухнула.

«Я призываю страны-доноры срочно профинансировать наш призыв, чтобы ООН и партнеры могли продолжать оказывать жизненно важную помощь» - написал Гутерриш в своем Twitter в четверг.

ООН просит выделить 4,4 млрд долларов на решение гуманитарного кризиса в Афганистане, сумму, которая никогда не запрашивалась ни для одной страны. Конференция в этой связи была организована совместно с Великобританией, Германией и Катаром в четверг, 31 марта.

Ситуация с правами человека в Афганистане ухудшилась после краха афганского правительства и возвращения талибов к власти в августе прошлого года. Хотя боевые действия в стране закончились, серьезные нарушения прав человека продолжаются.

Талибы нарушали и продолжают нарушать права человека, включая внесудебные казни, насильственные исчезновения, пытки, произвольные задержания, массовое ущемление прав женщин и девочек, цензуру и нападения на СМИ.

Более того, люди в Афганистане также сталкиваются с беспрецедентным гуманитарным кризисом, который обусловлен решениями и позицией международного сообщества, особенно США, которые заблокировали Афганистану финансирование помощи и доступ к глобальной финансовой системе.

Тем временем исполняющий обязанности министра внутренних дел Исламского Эмирата Афганистан Сараджудин Хаккани встретился с прибывшим с визитом заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом в Кабуле в среду (30 марта).

Хаккани поблагодарил заместителя генерального секретаря за постоянную гуманитарную помощь, добавив, что МЭА готово взаимодействовать с международным сообществом.

Хаккани также сказал, что мир заставляет Афганистан принять их требования с помощью запугивания и силы, но теперь МЭА привержено решению проблем путем понимания и переговоров.

Ранее Гриффитс посетил детскую больницу Индиры Ганди в Кабуле, о которой он написал в Твиттере, что на него глубоко повлияло тяжелое положение афганских детей, которых он встретил.