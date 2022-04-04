Управление мусульман Узбекистана объявило размеры милостыни в Рамазан

CentralAsia (UZ) - Совет фетв Управления мусульман Узбекистана объявил размер закята, фитр-садака и фидья-садака на 2022 год по случаю начала Рамазана 2 апреля.

Фитр-садака была установлена в размере 2 килограммов пшеницы (10 тысяч сумов или $0,88), 4 килограммов ячменя (16 тысяч сумов или $1,4), 2 килограммов изюма (100 тысяч сумов или $8,7) и 4 килограммов фиников (160 тысяч сумов или $8,7).

По данным религиозного управления, каждому достаточно давать фитр-садака из одного из этих четырех продуктов в зависимости от его возможностей.

Цены указаны по Ташкенту. Каждая область определяет размер фитр-садака на основе цены на своих рынках. Каждый по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости пшеницы, ячменя, изюма или фиников.

Сумма, выплачиваемая как фидья-садака, то есть «однодневное питание для неимущих», установлена в этом году в размере 25 тысяч сумов ($2).

Кроме того, размер закята был установлен в размере не менее 34 миллионов сумов ($2,9 тыc). Лицо, имеющее не менее 34 миллионов сумов, может выплатить одну сороковую от общей суммы в качестве закята.

Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамазан.

Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.